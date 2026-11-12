Удар по житлових кварталах Покровська: генералу РФ заочно оголосили підозру

Командувачу Південного військового округу збройних сил РФ заочно повідомили про підозру у відданні наказу атакувати цивільну інфраструктуру Покровська Донецької області.

Внаслідок ударів загинули троє людей, ще 11 жителів отримали поранення. Серед загиблих — подружжя пенсіонерів. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, у 2023 році російський військовий, уродженець Мічурінська, обіймав посаду командувача Південного військового округу РФ та угруповання військ «Південь». Він використовував підпорядковані підрозділи для атак на українські населені пункти.

Зокрема, для обстрілу житлових кварталів Покровська підозрюваний залучив командира 439-ї реактивної артилерійської бригади РФ, якому раніше, у березні 2026 року, також оголосили підозру у вчиненні воєнного злочину.

«Командувач військового округу знав, що визначені для ураження об’єкти не використовувались у воєнних цілях. Попри це, особисто спланував атаку та віддав наказ завдати ударів по цивільній інфраструктурі», — зазначили у прокуратурі.

Для обстрілу російські військові застосували осколково-фугасні некеровані реактивні снаряди. Влучання зафіксували у Сонячному та Шахтарському мікрорайонах Покровська. Внаслідок атаки загинули троє цивільних, зокрема подружжя пенсіонерів та 71-річний чоловік. Ще 11 містян віком від 30 до 71 року отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, пошкоджень зазнали шість багатоквартирних будинків та навчальний заклад. Дії російського командувача кваліфікували за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Також, за інформацією прокуратури, цьому генерал-полковнику раніше повідомили про підозру у відданні наказу завдати авіаудару по цивільних об’єктах Краматорська, зокрема кафе Ria Pizza. Тоді загинули 13 людей, ще 56 отримали поранення, серед них — восьмимісячна дитина, іноземці, журналісти та волонтери. Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.