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Під час бойового завдання на Донеччині загинув поліцейський із Чернігівщини
Під час виконання бойового завдання на Донеччині 11 листопада загинув поліцейський стрілецького батальйону поліції Чернігівської області Віталій Вінник.
Ворожий FPV-дрон влучив у нього під час бойової роботи. Про це повідомила Національна поліція України.
Віннику було 38 років. Він обіймав посаду заступника командира взводу стрілецького батальйону поліції Чернігівщини.
До служби в поліції чоловік долучився у 2013 році. Згодом добровільно став на захист України, приєднавшись до оборони держави. У поліції Чернігівської області висловили співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого.
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