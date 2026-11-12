Ситуація на фронті на ранок 12 листопада: протягом доби відбулося 167 бойових зіткнень

Розпочалася 1723-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Найбільше боїв пройшло на Костянтинівському напрямку фронту. На Покровському інтенсивність боїв знизилася. Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Учора противник завдав 84 авіаційних ударів, під час яких скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7137 дронів-камікадзе та здійснили 2371 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, з них дев’ять — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Рожковичі, Гаврилова Слобода, Бачівськ, Товстодубове, Білокопитове, Вільна Слобода, Суходіл, Кучерівка, Кореньок, Уланове, Яструбщина, Сімейкине, Баранівка, Гірки, Безсалівка, Іскрівщина, Отруба, Волфине, Павлівка, Малушине, Яструбине, Корчаківка, Нова Січ, Писарівка, Садки, Мар'їне, Миропілля, Запсілля, Дігтярне, Нескучне Сумської області. Авіаудару зазнав населений пункт Хотінь.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаударів, застосувавши чотири КАБ, та здійснив 147 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, шість з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника в районі Стариці та у бік населеного пункту Мала Вовча.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили п’ять атак поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Зелена Долина та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник здійснив атаку у районі Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 14 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі Костянтинівки, Розкішного, Торецького, Софіївки, Вільного та у бік населених пунктів Миколайпілля, Кучерів Яр.

Шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Водянське, Білицьке, Молодецьке, Новомиколаївка та в бік Сергіївки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися біля Воздвижівки, Верхньої Терси, Білогір’я, Малої Токмачки та у бік населеного пункту Рівне.

На Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 2150 осіб. Також знешкоджено три танки, 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1013 безпілотних літальних апаратів, 312 одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога.