На Донеччині за добу окупанти 17 разів обстріляли населені пункти: одну людину поранено

За 11 листопада росіяни поранили 1 жителя Донеччини.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 558 людей, у тому числі 39 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Покровський район. У Білозерському зруйновано 1 приватний будинок і пошкоджено ще 2.



Краматорський район. У Слов’янську внаслідок 3 ударів FPV-дронами знищено приватний будинок. Краматорськ зазнав 10 ударів, зокрема 9 — FPV-дронами, внаслідок чого поранено 1 людину, пошкоджено приватний будинок та 4 автомобілі. У Сергіївці Андріївської громади 6 керованих авіабомб зруйнували 4 житлові будинки й пошкодили ще 20 житлових будинків, 2 багатоповерхівки, 2 торгові об’єкти та інфраструктуру. У Золотих Прудах Олександрівської громади авіабомба зруйнувала житловий будинок і пошкодила ще 3 будинки та адмінбудівлю, у Новостепанівці пошкоджено автомобіль і причіп, а в Громовій Балці — житловий будинок. Дружківка зазнала удару FPV-дроном.







