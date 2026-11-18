Служба безпеки України встановлює людей та організації, причетні до російських інформаційних операцій, і передає зібрану розвідувальну інформацію європейським партнерам. На її основі іноземні держави можуть запроваджувати санкції проти російських структур та забороняти в’їзд причетним до них особам.

Про це заявив представник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Мельниченко під час презентації дослідження «Моделі інформаційного тиску РФ: від України до Європи», повідомляє «Главком».

За словами Мельниченка, українські спецслужби встановлюють не лише виконавців інформаційних операцій, а й організації та структури, які стоять за ними. Серед них — Служба зовнішньої розвідки РФ, Федеральна служба безпеки та Головне управління Генерального штабу Росії (ГРУ).

«Українські спецслужби встановлюють людей та організації, які стоять за російськими інформаційними операціями», — зазначив представник СБУ.

Як приклад міжнародної протидії російському впливу Мельниченко навів санкції Європейського Союзу проти російського «Агентства соціального проєктування» (АСП), запроваджені 16 листопада.

За інформацією Ради ЄС, агентство організовує масштабні операції з маніпулювання інформацією та втручання у внутрішні справи інших держав. Його фінансує, спрямовує та контролює адміністрація президента Росії. Разом з організацією під санкції потрапили 24 її працівники.

АСП — московська піар- та політтехнологічна структура, яку пов'язують із поширенням російської пропаганди та дезінформації. Зокрема, агентство пов'язують із мережею Doppelgänger, яка створювала фальшиві сайти під виглядом відомих західних медіа для поширення прокремлівських наративів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення у СБУ після доповіді керівника спецслужби Олександра Поклада. Глава держави також доручив підготувати системний план внутрішніх змін для посилення роботи відомства.