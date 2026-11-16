На окупованій частині Донеччини без світла залишилися 428 тисяч абонентів

На тимчасово окупованій території Донецької області без електропостачання залишилися 428 тисяч абонентів. Із них 284 тисячі знеструмлені через аварійну зупинку енергоблока.

Ще 144 тисячі побутових споживачів потрапили під графіки обмеження електроенергії. Про це повідомив директор окупаційного підприємства «Донецкэнерго» Олег Павляк.

За його словами, на окупованих територіях зберігається дефіцит електричної потужності. Крім того, запроваджено графік аварійного відключення (ГАВ) потужністю 95 МВт.

«За поточною ситуацією, 428 тисяч абонентів знеструмлено, з них через аварійну зупинку енергоблока — 284 тисячі. Окрім наявного дефіциту потужності, у нас запроваджено графік ГАВ на 95 МВт. Під ці 95 МВт підпадають 144 тисячі побутових абонентів», — заявив Павляк.

В окупаційній адміністрації очікували запуск енергоблока до опівночі. Після цього планували відновлювати електропостачання споживачам Донецька, Маріуполя, а також Новоазовського, Волноваського та Новотроїцького районів.