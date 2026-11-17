Розпочалася 1728-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 135 бойових зіткнень. Як розповіли у Генштабі, вчора противник завдав двох ракетних ударів, 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 262 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9018 дронів-камікадзе та здійснили 2284 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Бачівськ, Товстодубове, Кореньок, Нескучне, Нова Січ, Писарівка, Лужки, Кучерівка, Яструбщина, Сопич, Безсалівка, Яблунівка, Олексіївка, Мала Корчаківка, Гірки, Середина-Буда, Прогрес, Бруски, Миропілля, Вовківка, Сімейчине, Іскрисківщина, Вільна Слобода, Козаче, Атинське Сумської області; Лісківщина Чернігівської області. Авіаудару зазнали населені пункти Хотінь, Пустогород та Битиця.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони скупчення живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА та дві артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав чотирьох авіаційних ударів, застосувавши вісім КАБ, та здійснив 18 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника у бік населеного пункту Охрімівка.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили чотири атаки поблизу Зарічного та у бік населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив чотири атаки в бік Озерного та Миколаївки.

На Краматорському напрямку окупанти штурмували один раз в бік Попасного.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано чотири атаки. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка.

Тринадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Торецьке, Вільне, Добропілля, Світле, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Грузьке, Мирне, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку штурмові дії не зафіксовані.

На Гуляйпільському напрямку окупанти шість разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Тернувате, Долинка та Єгорівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1620 осіб. Також знешкоджено два танки, шість бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню, десять наземних робототехнічних комплексів, 1494 безпілотні літальні апарати, важку вогнеметну систему, 521 одиницю автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога