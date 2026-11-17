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За добу захисники України знищили 1620 російських окупантів

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1620 солдатів. Знищено 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи,4 РСЗВ, 10 наземних робокомплексів, 521 штуку автомобільної техніки і автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 17 листопада 2026 року: Особовий склад: близько 1 627 040 (+1 620) осіб. Озброєння та військова техніка: Танки: 12 482 (+2)

Бойові броньовані машини: 25 813 (+6)

Артилерійські системи: 52 516 (+52)

РСЗВ: 2 282 (+4)

Засоби ППО: 1 762

Літаки: 452

Гелікоптери: 356. Безпілотні системи та ракети: Наземні робототехнічні комплекси: 3 176 (+10)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 611 870 (+1 494)

Крилаті ракети: 5 196. Морська техніка: Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2. Техніка забезпечення: Автомобільна техніка та автоцистерни: 176 451 (+521)

Спеціальна техніка: 4 913 (+4). Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор