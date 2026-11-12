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За добу захисники України знищили 2150 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2 150 солдатів. Знищено 3 танки, 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 8 наземних робокомплексів, 312 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 5 штук спецтехніки. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 12 листопада 2026 року: Особовий склад: близько 1 616 330 (+2 150) осіб. Озброєння та військова техніка: Танки: 12 471 (+3)

Бойові броньовані машини: 25 720 (+14)

Артилерійські системи: 52 278 (+47)

РСЗВ: 2 269 (+3)

Засоби ППО: 1 756

Літаки: 452

Гелікоптери: 356. Безпілотні системи та ракети: Наземні робототехнічні комплекси: 3 130 (+8)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 605 923 (+1 013)

Крилаті ракети: 5 196. Морська техніка: Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2. Техніка забезпечення: Автомобільна техніка та автоцистерни: 173 838 (+312)

Спеціальна техніка: 4 899 (+5). Дані уточнюються.

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