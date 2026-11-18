Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1970 російських окупантів та один Керченський міст

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1970 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 629 010 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати ворога станом на 18 листопада: Керченський міст: 1 (+1) Особовий склад: близько 1 629 010 (+1 970) осіб Озброєння та військова техніка: Танки: 12 482

Бойові броньовані машини: 25 815 (+2)

Артилерійські системи: 52 550 (+34)

РСЗВ: 2 283 (+1)

Засоби ППО: 1 764 (+2)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356 Безпілотні системи та ракети: Наземні робототехнічні комплекси: 3 193 (+17)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 613 093 (+1 223)

Крилаті ракети: 5 196 Морська техніка: Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2 Техніка забезпечення: Автомобільна техніка та автоцистерни: 176 826 (+375)

Спеціальна техніка: 4 914 (+1) У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко Головний редактор сайту