За 17 листопада росіяни вбили 4 жителя Донеччини: 2 у Слов'янську, по 1 у Шабельківці та Ясногірці.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 354 людини, у тому числі 38 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. Слов’янськ зазнав 2 ударів безпілотниками, зокрема 1 — FPV-дроном: загинули 2 людини, пошкоджено приватний будинок і мопед. У Краматорську 4 FPV-дрони та безпілотник «Герань-2» пошкодили багатоповерхівку, адмінбудівлю, 2 службові автомобілі, зокрема авто швидкої допомоги, та обладнання, у Шабельківці внаслідок удару FPV-дроном загинула 1 людина й пошкоджено приватний будинок, а в Ясногірці внаслідок удару 2 керованими авіабомбами загинула 1 людина й пошкоджено 6 приватних будинків. В Андріївській громаді безпілотник «Молнія-2» зруйнував житловий будинок. В Олександрівці безпілотник «Молнія-2» пошкодив вантажівку, а в Михайлівці зруйновано 3 житлові будинки й пошкоджено ще 37. У Новодонецькому пошкоджено 9 багатоповерхівок, а в Іверському — об’єкт транспортної інфраструктури.





