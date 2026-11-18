Правоохоронці викрили 40-річного жителя Миколаївки Донецької області, який передавав російським військовим інформацію про розташування українських захисників та їхнього озброєння.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, у червні 2026 року безробітний чоловік через знайому, яка проживає на тимчасово окупованій території, вийшов на зв'язок із військовослужбовцем ЗС РФ.

Мешканець Миколаївки сам запропонував окупантам допомогу в наведенні ударів по позиціях Сил оборони. Через Telegram він передавав ворогу інформацію про місця розташування українських військових, командного пункту та вогневих позицій.

Також підозрюваний повідомляв про дислокацію артилерійських установок, складів боєприпасів і безпілотників різних модифікацій.

«Містянин з власної ініціативи запропонував ворогу допомогу у виявленні позицій ЗСУ», — повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

У листопаді 2026 року правоохоронці викрили та затримали чоловіка. За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Чоловіку інкримінують державну зраду (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.