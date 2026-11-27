За добу захисники України знищили 2262 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони знешкодили 2262 російських військових.
Загальні втрати особового складу РФ у війні становлять близько 1 648 161, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 27 листопада 2026 року:
Особовий склад:
* близько 1 648 161 (+2 262) осіб
Озброєння та військова техніка:
* Танки: 12 514 (+2)
* Бойові броньовані машини: 26 003 (+11)
* Артилерійські системи: 52 858 (+33)
* РСЗВ: 2 306 (+2)
* Засоби ППО: 1 772 (+1)
* Літаки: 456
* Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
* Наземні робототехнічні комплекси: 3 243 (+14)
* БпЛА оперативно-тактичного рівня: 622 317 (+1 315)
* Крилаті ракети: 5 278
Морська техніка:
* Кораблі та катери: 36
* Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
* Автомобільна техніка та автоцистерни: 180 752 (+658)
* Спеціальна техніка: 4 951 (+8)
Дані уточнюються.
Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України.