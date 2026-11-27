За минулу добу Сили оборони знешкодили 2262 російських військових.

Загальні втрати особового складу РФ у війні становлять близько 1 648 161, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 27 листопада 2026 року:

Особовий склад:

* близько 1 648 161 (+2 262) осіб

Озброєння та військова техніка:

* Танки: 12 514 (+2)

* Бойові броньовані машини: 26 003 (+11)

* Артилерійські системи: 52 858 (+33)

* РСЗВ: 2 306 (+2)

* Засоби ППО: 1 772 (+1)

* Літаки: 456

* Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

* Наземні робототехнічні комплекси: 3 243 (+14)

* БпЛА оперативно-тактичного рівня: 622 317 (+1 315)

* Крилаті ракети: 5 278

Морська техніка:

* Кораблі та катери: 36

* Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

* Автомобільна техніка та автоцистерни: 180 752 (+658)

* Спеціальна техніка: 4 951 (+8)

Дані уточнюються.

Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України.