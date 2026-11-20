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За добу захисники України знищили 2150 російських окупантів

Вчора армія РФ втратила 2150 солдатів. Знищено один танк, 32 бойові броньовані машини, 17 артилерійських систем, 4 РСЗВ, систему ППО. Про це повідомили у Генштабі. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 20 листопада 2026 року: Особовий склад: близько 1 633 130 (+2 150) осіб. Озброєння та військова техніка: Танки: 12 485 (+1)

Бойові броньовані машини: 25 860 (+32)

Артилерійські системи: 52 574 (+17)

РСЗВ: 2 288 (+4)

Засоби ППО: 1 765 (+1)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356. Безпілотні системи та ракети: Наземні робототехнічні комплекси: 3 196 (+2)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 614 346 (+738)

Крилаті ракети: 5 196. Морська техніка: Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2. Техніка забезпечення: Автомобільна техніка та автоцистерни: 177 536 (+369)

Спеціальна техніка: 4 919 (+3). Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор