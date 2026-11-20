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За добу захисники України знищили 2150 російських окупантів
Вчора армія РФ втратила 2150 солдатів.
Знищено один танк, 32 бойові броньовані машини, 17 артилерійських систем, 4 РСЗВ, систему ППО. Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 20 листопада 2026 року:
Особовий склад:
близько 1 633 130 (+2 150) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 485 (+1)
- Бойові броньовані машини: 25 860 (+32)
- Артилерійські системи: 52 574 (+17)
- РСЗВ: 2 288 (+4)
- Засоби ППО: 1 765 (+1)
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 196 (+2)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 614 346 (+738)
- Крилаті ракети: 5 196.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 177 536 (+369)
- Спеціальна техніка: 4 919 (+3).
Дані уточнюються.
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