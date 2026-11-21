За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1730 російських окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 634 860 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

Особовий склад:

близько 1 634 860 (+1 730) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 485

Бойові броньовані машини: 25 884 (+24)

Артилерійські системи: 52 595 (+21)

РСЗВ: 2 289 (+1)

Засоби ППО: 1 767 (+2)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 203 (+7)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 615 411 (+1 065)

Крилаті ракети: 5 278 (+82)

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 177 819 (+283)

Спеціальна техніка: 4 921 (+2)

Дані уточнюються.