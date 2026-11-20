Розпочалася 1731-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генштабі.

Учора противник завдав три ракетних та 72 авіаційних ударів, під час яких скинув 236 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 5120 дронів-камікадзе та здійснили 2106 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 26 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Заріччя, Середина-Буда, Дорошівка, Бачівськ, Товстодубове, Вільна Слобода, Кореньок, Уланове, Яструбщина, Мала Слобідка, Вовківка, Гірки, Безсалівка, Іскрівщина, Атинське, Рижівка, Волфине, Мала Корчаківка, Корчаківка, Кіндратівка, Хотінь, Нова Січ, Писарівка, Іволжанське, Кияниця, Юнаківка, Могриця, Лужки, Храпівщина, Миропілля, Запсілля, Нескучне Сумської області; Карповичі Чернігівської області. Авіаударів зазнали населені пункти Вільшанка, Кияниця, Храпівщина.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 10 атак, завдав чотири авіаційних ударів, застосувавши 10 КАБ, та здійснив 149 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки противника у районах населених пунктів Охрімівка, Анискине, Довгеньке.

На Куп’янському напрямку ворог штурмував один раз в бік Куп’янська.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили 13 атак біля населених пунктів Надія, Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Діброва та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник здійснив п’ять атак у районах населених пунктів Ямпіль, Крива Лука та у напрямку Діброви, Миколаївки, Оріхуватки.

На Краматорському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Вільне та у бік Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького, Кучерового Яру, Золотого Колодязя.

Двадцять чотири атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Красноподілля, Добропілля, Новогришине, Мирне, Молодецьке та в напрямку Гуліве, Сергіївки.

На Олександрівському напрямку противник два рази намагався прорвати оборону наших захисників в районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Різдвянка, Єгорівка та біля Рибного, Верхньої Терси, Чарівного.

На Оріхівському напрямку зафіксовано чотири атаки в бік Новопавлівки, Новояковлівки та біля Степового.

На Придніпровському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 2150 осіб. Також знешкоджено один танк, 32 бойові броньовані машини, 17 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, два наземні робототехнічні комплекси, 738 безпілотних літальних апаратів, 369 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога