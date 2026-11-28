Вже зрозуміло, що миру чи перемир’я у російсько-українській війні цього року досягти не вдасться. Українцям знову доведеться пережити чергову, можливо, найважчу зиму за весь час повномасштабної війни. Але чи означає це, що бойові дії триватимуть ще багато років без позитивних перспектив і надій на завершення у 2027 році?

Історичний шанс Гітлера, коли Сталін був готовий на ганебний мир

У червні 1941 року, через кілька днів після нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз, Кремль намагався через неофіційні дипломатичні канали з’ясувати, чи можна зупинити наступ Гітлера ціною територіальних поступок. За дорученням Лаврентія Берії відомий радянський розвідник Павло Судоплатов (той самий, який у 1937 році вбив полковника Євгена Коновальця) зустрівся з болгарським дипломатичним представником Іваном Стаменовим. Москва розраховувала, що той зможе передати Берліну відповідні сигнали.

Серед можливих поступок, які обговорювали в межах цього контакту, були Україна, Білорусь, Балтійські республіки, Фінська Карелія та території, захоплені СРСР у 1940–1941 роках.

Відповіді від фюрера Сталін так і не отримав. На тлі розгрому Червоної армії у нього, очевидно, виникло запаморочення від успіхів. Здавалося, що до визначеної планом «Барбаросса» лінії Архангельськ — Астрахань переможний вермахт дістанеться вже восени 1941 року.

Чи згадував Гітлер про втрачену можливість домовитися із СРСР напередодні самогубства 30 квітня 1945 року? Можливо, так, але змінити хід історії було вже неможливо.

І саме в цьому контексті варто поглянути на листопад 2026 року — місяць, який російський диктатор, можливо, згодом згадуватиме як момент, коли він мав останню можливість вийти з війни на більш-менш вигідних для Росії умовах.

Листопад: переговорне вікно остаточно закривається

Володимир Путін, можливо, зараз перебуває в ситуації, коли спроба зафіксувати здобутки війни шляхом переговорів могла б виявитися для Кремля прагматичнішою, ніж продовження бойових дій. Це не означає, що Росія вже програла війну чи що її армія неминуче розвалиться найближчими місяцями. Однак кілька тенденцій, які одночасно проявляються в економіці, на фронті та в міжнародній політиці, можуть поступово зменшувати простір для маневру російського керівництва.

У листопаді 2026 року Росія все ще має значні ресурси, здатна виробляти зброю, поповнювати армію, атакувати українські міста й продовжувати наступальні операції. Водночас дедалі очевидніше, що підтримання цієї війни потребує не лише військових ресурсів, а й постійного фінансового, кадрового та політичного компенсування проблем.

Стратегічний перелом не обов’язково означає одномоментний крах армії. Він може проявлятися в поступовому погіршенні співвідношення між витратами, здатністю поповнювати втрати та результатами на полі бою.

Трамп, Конгрес і коротке вікно для політичних маневрів

Одним із міжнародних чинників, який може вплинути на розрахунки Кремля, стали результати американських виборів до Конгресу. Республіканці зазнали значних втрат, а демократи отримали можливість посилити контроль над президентською адміністрацією та її політикою після початку роботи нового Конгресу 3 січня 2027 року.

Для Кремля це створило своєрідне переговорне вікно. До початку роботи нового Конгресу адміністрація Трампа мала ще певний простір для політичних маневрів, переговорних ініціатив та спроб сформувати домовленості, які згодом буде складніше реалізувати за посиленого контролю опозиції.

Саме в листопаді Путін, можливо, мав найкращий політичний момент для досягнення домовленостей, які могли б забезпечити зняття значної частини санкцій та зафіксувати для РФ територіальні здобутки за роки війни. Але поблажливість «друга Трампа» після 3 січня може мати вже інші межі. Так само може звузитися можливість юридично зафіксувати скасування санкцій та де-факто домогтися формальної згоди Заходу на нові російські псевдокордони.

Економіка Росії: війна дедалі дорожчає

Дефіцит бюджету та виснаження фінансових резервів

Російська економіка не перебуває в стані негайного краху, але фінансування війни дедалі сильніше тисне на державні фінанси.

У 2026 році в бюджеті закладали дефіцит у розмірі 3,78 трлн рублів на весь рік. Нині він становить 5,8 трлн, а до кінця року Мінфін очікує його збільшення до 7,2 трлн російських рублів.

У бюджеті РФ на 2027 рік передбачено збільшення військових видатків із 13,5 трлн до 17,1 трлн рублів (+3,6 трлн, або +26,4%). Це відбувається за рахунок збільшення запланованого дефіциту з 3,1 трлн до 5,4 трлн рублів (+2,3 трлн) та скорочення невійськових видатків. Зокрема, на «національну економіку» — на 6% (або на 300 млрд рублів), «соціальну політику» — на 6,2% (або 439 млрд), «охорону довкілля» — на 11,5% (або 157 млрд), а також на «освіту» — на 5,4%, «охорону здоров’я» — на 5,5% і «культуру» — на 5%.

Це не означає, що Кремль вичерпав можливості фінансувати війну. Росія може збільшувати запозичення, підвищувати податки, скорочувати цивільні видатки та використовувати інші механізми перерозподілу ресурсів.

Однак кожен із цих способів має свою ціну. Запозичення збільшують боргове навантаження, податки тиснуть на бізнес і населення, а скорочення цивільних витрат погіршує перспективи економічного розвитку.

Збільшення військових видатків може дозволити Кремлю продовжувати війну, але водночас свідчить про те, наскільки високою стає ціна підтримання військової машини.

Нафта і газ: залежність, яку не можна усунути

Ще одним фактором ризику для Кремля залишаються доходи від експорту енергоресурсів.

Російський бюджет значною мірою залежить від податкових надходжень, пов’язаних із нафтовою галуззю. Тому зміни світових цін, обсягів експорту, санкційного тиску та логістики можуть впливати на фінансові можливості держави.

У 2026 році ситуація на енергетичних ринках була нестабільною, а зростання світових цін на нафту в окремі періоди навіть допомагало Росії компенсувати скорочення обсягів експорту.

Якщо Ормузька протока залишатиметься стабільною, а глобальні поставки нафти не зазнаватимуть значних перебоїв, у 2027 році може відновитися тенденція до зниження цін на нафту.

Нагадаємо, що згідно з уже ухваленим регламентом ЄС, з 1 січня 2027 року набере чинності заборона на постачання скрапленого природного газу з Росії, а з 30 вересня — на постачання трубопровідного газу за довгостроковими контрактами. Це неодмінно завдасть додаткових збитків бюджету Кремля.

Українські удари по нафтовій інфраструктурі: стратегічний ефект

Одним із найбільш відчутних інструментів українського тиску на російську економіку стала кампанія далекобійних ударів по нафтопереробних заводах, насосних станціях, портовій інфраструктурі та інших об’єктах енергетичного сектору.

У листопаді 2026 року ця кампанія, за доступними повідомленнями, стала особливо інтенсивною. Після серії ударів російська нафтопереробка скоротилася приблизно на 45% порівняно з показниками наприкінці жовтня, за оцінками джерел агентства. Упродовж приблизно 20 днів атаки призвели до перебоїв у роботі 15 із 35 найбільших російських НПЗ.

Українське Міністерство оборони також повідомляло про посилення кампанії наприкінці жовтня та в листопаді, зазначаючи, що удари охоплюють не лише НПЗ, а й нафтові термінали, насосні станції та інші елементи енергетичної інфраструктури.

Важливість цих атак не обмежується знищенням конкретних виробничих установок. Росія змушена витрачати ресурси на ремонт, посилення протиповітряної оборони, охорону об’єктів, зміну логістики та підтримання внутрішнього паливного ринку.

Навіть якщо пошкоджений завод відновлює роботу, це не означає, що наслідки удару зникають. Повторні атаки можуть ускладнювати ремонт, змушувати підприємства працювати нестабільно та створювати додаткові витрати.

Російська армія: коли втрати стають більшими за поповнення

Одним із найважливіших показників, який може свідчити про погіршення перспектив російської армії, є співвідношення між кількістю нових контрактників та втратами.

За оцінками німецького дослідника Яніса Клюге, у перші дев’ять місяців 2026 року Росія залучила близько 263 тисяч контрактників. Це приблизно на 10% менше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли оцінка становила близько 292 тисяч.

У дослідженні, опублікованому 22 листопада, Клюге також оцінював кількість нових контрактів у жовтні приблизно в 34 тисячі. Це більше, ніж у вересні, але на 11% менше, ніж у жовтні 2025 року. За його оцінками, за січень–жовтень 2026 року Росія залучила приблизно 297 тисяч контрактників, тоді як за аналогічний період попереднього року — близько 335 тисяч.

На тлі скорочення набору зростають втрати російських військ. За даними Генерального штабу ЗСУ, які цитує Інститут вивчення війни (ISW), у 2026 році російські війська зазнали понад 420 тисяч втрат, а середньодобовий показник на момент публікації оцінювався в 1307 осіб. У жовтні втрати, за українськими даними, були найвищими за весь період війни, а в листопаді середній показник сягав 2269 осіб на добу.

Нагадаємо, що за підсумками жовтня росіяни втратили майже 55 тисяч військових. Тобто різниця між поповненням та втратами лише за один місяць становить приблизно мінус 10–11 тисяч окупантів.

За таких темпів росіяни не лише не зможуть утримувати чисельність угруповання в Україні на рівні 700 тисяч військових, а й можуть зіткнутися з його суттєвим скороченням. Якщо тенденція збережеться, до літа чисельність армії може зменшитися майже на 100 тисяч осіб.

Фронт: російський наступ зупинився — ініціатива переходить до ЗСУ

Найважливішим показником стратегічного перелому залишається ситуація на полі бою. Саме там економічні та кадрові проблеми мають перетворюватися на конкретні військові результати.

У листопаді 2026 року з’явилися повідомлення про українські контрнаступальні дії на кількох напрямках, які, за оцінками аналітиків, ускладнили реалізацію російських оперативних планів.

Одним із таких прикладів стала операція «Вівальді» на Лиманському напрямку. За оцінкою Інституту вивчення війни, українські контратаки зруйнували російський виступ на північ і північний захід від Лимана, який мав стати основою для спроби охоплення українського укріпленого поясу з півночі. Це також ускладнило російські плани щодо наступу на Слов’янськ із північно-східного напрямку.

Інший приклад — операція «Ведмежий капкан» у районі Великого Бурлука на Харківщині. За повідомленням українського підрозділу, яке цитує ISW, українські сили звільнили 204 квадратні кілометри території та 14 населених пунктів у районі на північ і північний схід від Великого Бурлука.

Ці контрнаступальні дії не означають, що Росія втратила здатність наступати на інших ділянках фронту. Але вони демонструють, що українські сили можуть не лише оборонятися, а й створювати локальні оперативні проблеми для російського командування.

За даними незалежних OSINT-аналітиків, саме зараз ЗСУ ведуть успішний наступ на двох напрямках: у районі Великої Новосілки та на Харківщині. На одній ділянці фронту українські сили за 10 місяців просунулися на 20 кілометрів, на іншій — за чотири місяці на 15 кілометрів. Це, звісно, не так багато, але головне — тенденція. Після тривалого періоду відступів ситуація на фронті, за окремими оцінками, почала змінюватися на користь ЗСУ.

За даними військового експерта Костянтина Машовця, українські штурмовики зараз перебувають лише за 5–6 кілометрів від Великої Новосілки.

Звільнення Великої Новосілки може суттєво ускладнити становище російських військ на відповідній ділянці фронту та вплинути на логістичні маршрути, пов’язані з окупованими територіями. У разі формування вузького коридору шириною приблизно 65 кілометрів він може опинитися під постійним контролем українських безпілотників, що потенційно ускладнить постачання російських військ боєприпасами, пальним та резервами. Наслідки такого сценарію можуть стати відчутними для російського угруповання впродовж кількох місяців.

Російська авіація: нові фактори загрози для носіїв КАБів

Окремим чинником, який потенційно може змінити ситуацію на фронті, є розвиток українських можливостей протидії російській тактичній авіації.

Російські керовані авіабомби залишаються одним із найбільш небезпечних засобів ураження українських позицій, населених пунктів та інфраструктури поблизу лінії фронту. Їх застосування значною мірою залежить від можливості російських літаків здійснювати пуски з відносно безпечної відстані, не заходячи в зону дії української протиповітряної оборони.

На інфографіці показано кількість застосувань ФАБів з УМПК на фронті за даними Генерального штабу ЗСУ. Цього року спостерігалося стабільне зростання, і авіабомб почали застосовувати вдвічі більше: близько 8000 на місяць проти 4000 раніше.

Однак у жовтні відбулося падіння, найімовірніше, пов’язане зі знищенням та пошкодженням понад десятка Су-34, які є основними носіями цих авіабомб. Десяток літаків — це близько 10% усього парку Су-34 у Росії.

Ми бачимо значне падіння кількості застосованих росіянами КАБів у жовтні, а в листопаді ця тенденція продовжилася: за підсумками вже минулого періоду середня добова кількість застосувань авіабомб знизилася до 247 одиниць.

У цьому контексті важливим є очікуване отримання Україною шведських винищувачів Gripen із ракетами Meteor. Президент Володимир Зеленський повідомив, що перші Gripen можуть прибути в Україну в січні–лютому 2027 року.

Meteor — це ракета класу «повітря — повітря» великої дальності, яка потенційно може створити серйозніший ризик для російських літаків, що здійснюють пуски КАБів. Водночас її ефективність залежатиме від реальних умов застосування, характеристик цілей, тактики, систем наведення, радіолокаційної підтримки та інших чинників.

Для російської армії це означатиме ще один фактор, який може ускладнити наступальні операції.

Чи може російська армія посипатися навесні або влітку 2027 року?

У 2027 році Росія може зіткнутися з проблемою, коли витрати на утримання фронту, поповнення втрат та підтримання наступальної активності почнуть перевищувати її здатність ефективно компенсувати ці витрати.

«З точки зору перспектив динаміки війни і умов врегулювання важливий не стільки абсолютний показник у 700 тисяч убитих росіян за 4+ роки великої війни, а те, що в останні пів року ворог втрачає більше, ніж залучає до війська. І особливо цей розрив збільшився за останні 3–4 місяці, що ставить угруповання РФ на траєкторію деградації. Якщо така динаміка буде зберігатися в наступні 5–6 місяців, то локальні контратаки і контрнаступи Сил оборони України, які ми побачили останнім часом, можуть набути більших масштабів», — вважає старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим» Микола Бєлєсков.

Післямова: чи стане весна 2027 року моментом, коли Путін захоче зупинити війну?

Якщо тенденції, які проявилися в листопаді 2026 року, продовжаться, навесні або влітку 2027-го Кремль може опинитися перед складнішим вибором, ніж сьогодні.

Російський диктатор може зіткнутися із ситуацією, коли продовження війни не гарантуватиме нових значних територіальних здобутків, а навпаки — вимагатиме дедалі більших фінансових, людських та військових ресурсів. При цьому українські контрнаступальні дії, посилення далекобійних ударів і потенційна поява нових авіаційних можливостей можуть змінити баланс ризиків на фронті.

У такому разі Путін може знову спробувати домогтися замороження війни, зафіксувавши лінію фронту та зберігши контроль над захопленими територіями. Однак якщо до весни 2027 року українські сили зможуть не лише зупиняти російські наступи, а й відновлювати контроль над значними ділянками території, переговорна позиція Кремля може виявитися слабшою.

І саме це може стати головним уроком листопада 2026 року для Путіна: можливість завершити війну на умовах, які він вважав прийнятними, не обов’язково залишатиметься доступною нескінченно.

Ми вже сьогодні бачимо перші ознаки можливого стратегічного перелому у війні, але їхній масштабний вплив на її перебіг може стати очевидним для всіх приблизно через пів року. Це не означає, що війна гарантовано завершиться саме тоді. Однак нові стратегічні тенденції можуть спонукати Росію розпочати справді серйозні переговори, поки її економіка та армія не зазнали ще більшого виснаження.

Роман Лазоренко