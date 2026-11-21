За 20 листопада росіяни поранили 5 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 365 людей, у тому числі 34 дитини.

Покровський район. У Білозерському внаслідок удару 2 КАБ-250 зруйновано 3 приватні будинки, пошкоджено ще 4.



Краматорський район. У Слов’янську внаслідок ударів 3 FPV-дронами поранено 1 людину, пошкоджено 3 приватні будинки та 2 автомобілі, а внаслідок нічного удару БпЛА «Герань-3» пошкоджено 9 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт і гараж. У Краматорську внаслідок обстрілів, зокрема КАБ-250 і 3 FPV-дронами, поранено 4 людини, серед них дитина.







