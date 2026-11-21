Головний тренер «гірників» Арда Туран на цю гру обрав такий стартовий склад: Різник – у воротах, лінію оборони склали Караваєв, Бондар, Маттурро й Азаров, у середині поля діяли Криськів, Очеретько та Карвалью, на позиціях вінгерів розташувалися Невертон і Лукас, центрфорвард – Мейрелліш, повідомляє пресслужба донецького клубу.





Перший символічний удар по мʼячу виконав донеччанин Костянтин Чурілов, командир екіпажу БпЛА першого батальйону безпілотних систем 109-ї окремої бригади ТрО ЗСУ. За плечима захисника – сім років військової служби, а до цього він працював на шахтах, зокрема у структурі шахтоуправління «Покровське», що є найбільшою в Україні вугільною шахтою. Перший символічний удар по мʼячу виконав донеччанин Костянтин Чурілов, командир екіпажу БпЛА першого батальйону безпілотних систем 109-ї окремої бригади ТрО ЗСУ. За плечима захисника – сім років військової служби, а до цього він працював на шахтах, зокрема у структурі шахтоуправління «Покровське», що є найбільшою в Україні вугільною шахтою.

6 жовтня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Дружківки Костянтин зазнав осколкового поранення руки. За мужність і захист України нагороджений відзнакою «За оборону України» та відзнакою оперативно-тактичного угруповання «Схід». З дитинства захисник є відданим уболівальником «Шахтаря» і відвідав десятки матчів команди в Донецьку, Харкові, Києві й інших містах України.

Перший тайм залишився за суперником

На старті поєдинку «оранжево-чорні» створили дві нагоди: Лукас з правого краю штрафного пробив поруч з ближньою штангою, а потім Невертон вискочив на ворота лівим флангом, однак поцілив у голкіпера. Гості не збиралися відсиджуватися позаду й за кожної нагоди намагалися контратакувати.

В одному з епізодів Квасниця навіть відзначився, та гол не зарахували через порушення правил. Але на 19-й хвилині саме кияни відкрили рахунок: Воробчак пробив з лінії карного – мʼяч з рикошетом залетів у лівий від Різника кут. Донеччани побігли відіграватися, одразу ж момент мав Карвалью, та після удару м’яч пройшов над поперечиною, а згодом здалеку прострілив Маттурро – повз ціль.

Поступово суперник сідав глибше в оборону, тож багатопасові комбінації «гірників» не доходили до середини штрафного майданчика й залишалися без завершального удару. Щоправда, на останніх хвилинах тайму Невертон та Мейрелліш таки вивели на позицію Очеретька – сильний удар Олега з гострого кута парирував Ігнатенко.

Аліссон відновив баланс, але перемогти не вдалося

У перерві Арда Туран зробив одразу чотири заміни, на полі з’явилися Матвієнко, Педро Енріке, Марлон Гомес та Аліссон й одразу ж узялися створювати небезпечні моменти біля воріт гостей. Спершу Матвієнко потужним дальнім ударом спрямував мʼяч під поперечину – голкіпер зреагував та врятував киян.

Далі Аліссон з правого краю штрафного майданчика щільно пробив під ближню стійку – знову сейв Ігнатенка. А на 61-й хвилині «гірникам» вдалося зрівняти рахунок: Педро Енріке з лівого флангу вирізав чудовий простріл на лінію воротарського, і Аліссон у дотик переправив мʼяч у сітку – 1:1.

Одразу ж донеччани могли вийти вперед, однак ніхто не замкнув пас Невертона пʼятою. «Оранжево-чорні» продовжували атакувати, і ще один удар Аліссона здаля парирував воротар, а Марлон Гомес ефектно обіграв захисника, проте не встиг пробити.

На вирішальний відрізок тренерський штаб «гірників» випустив другим нападником Траоре, і за кілька хвилин той міг відзначитися, коли удар Педро Енріке голкіпер киян парирував перед собою – м’яч після добивання буркінійця пішов повз лівий кут.

Господарі поля штурмували оборону суперника до останніх секунд і в компенсований час мали шанс вирвати перемогу, однак Очеретько з напівкола спрямував м’яч повз ворота. 1:1 – «Шахтар» грає внічию з «Лівим Берегом». Далі команда Арди Турана концентрується на євротурнірі.



Наступної середи, 25 листопада , відбудеться матч 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» – «Фенербахче». Гра пройде на «Стемфорд Бридж» у Лондоні та розпочнеться о 20:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).

«Шахтар» (Донецьк) – «Лівий Берег» (Київ) – 1:1 (0:1)



Львів, «Арена Львів», 2 600 глядачів



Голи: 0:1 Воробчак (19), 1:1 Аліссон (61)



«Шахтар»: Різник, Караваєв (Педро Енріке, 46), Бондар (к), Маттурро (Матвієнко, 46), Азаров (Траоре, 79), Криськів (Марлон Гомес, 46), Очеретько, Карвалью, Невертон, Лукас (Аліссон, 46), Мейрелліш