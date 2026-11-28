Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 1 650 986 осіб.

За минулу добу армія РФ втратила ще 2 825 військових. Про це пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 28 листопада 2026 року:

Особовий склад:

* близько 1 650 986 (+2 825) осіб

Озброєння та військова техніка:

* Танки: 12 517 (+3)

* Бойові броньовані машини: 26 038 (+35)

* Артилерійські системи: 52 900 (+42)

* РСЗВ: 2 312 (+6)

* Засоби ППО: 1 782 (+10)

* Літаки: 456

* Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

* Наземні робототехнічні комплекси: 3 253 (+10)

* БпЛА оперативно-тактичного рівня: 623 676 (+1 359)

* Крилаті ракети: 5 278

Морська техніка:

* Кораблі та катери: 36

* Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

* Автомобільна техніка та автоцистерни: 181 327 (+575)

* Спеціальна техніка: 4 958 (+7)

Дані уточнюються.

Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України.





