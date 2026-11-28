Є новий рекорд: за добу захисники України знищили 2825 російських окупантів
Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 1 650 986 осіб.
За минулу добу армія РФ втратила ще 2 825 військових. Про це пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 28 листопада 2026 року:
Особовий склад:
* близько 1 650 986 (+2 825) осіб
Озброєння та військова техніка:
* Танки: 12 517 (+3)
* Бойові броньовані машини: 26 038 (+35)
* Артилерійські системи: 52 900 (+42)
* РСЗВ: 2 312 (+6)
* Засоби ППО: 1 782 (+10)
* Літаки: 456
* Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
* Наземні робототехнічні комплекси: 3 253 (+10)
* БпЛА оперативно-тактичного рівня: 623 676 (+1 359)
* Крилаті ракети: 5 278
Морська техніка:
* Кораблі та катери: 36
* Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
* Автомобільна техніка та автоцистерни: 181 327 (+575)
* Спеціальна техніка: 4 958 (+7)
Дані уточнюються.
Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України.