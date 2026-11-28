За 27 листопада росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Слов'янську та 1 у Малотаранівці. Ще 8 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 536 людей, у тому числі 33 дитини.

Краматорський район. У Слов’янську внаслідок ударів 6 FPV-дронами і 3 БпЛА «Молнія-2» загинули 3 людини, ще 3 поранено, а по Билбасівці росіяни вдарили БпЛА «Ланцет» — загалом у громаді пошкоджено 3 приватні будинки, крамницю і 5 автомобілів, ще 1 автомобіль знищено. У Краматорську внаслідок ударів 4 КАБ-250, 2 КАБ-500 і 4 FPV-дронами поранено 4 людини, пошкоджено приватний будинок, а в Малотаранівці загинула 1 людина, ще 1 поранено, пошкоджено 3 приватні будинки. Андріївська громада перебувала під обстрілами й атаками дронів.







