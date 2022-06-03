22:36, 3 червня
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Українські захисники відбили 20% території Сєвєродонецька
Українські військові відбили в російських окупантів 20% території Сєвєродонецька.
Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, наразі загарбники контролюють тільки близько половини міста.
"Руснява армія гине в обласному центрі як мухи - в них значні втрати як серед вбивць, так і в техніці... Взяти область за два тижні, як прогнозує британська розвідка, в росіян не вийде. Будемо гнати", - наголосив Гайдай.
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