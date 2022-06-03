Українські захисники відбили 20% території Сєвєродонецька

Українські військові відбили в російських окупантів 20% території Сєвєродонецька.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, наразі загарбники контролюють тільки близько половини міста.

"Руснява армія гине в обласному центрі як мухи - в них значні втрати як серед вбивць, так і в техніці... Взяти область за два тижні, як прогнозує британська розвідка, в росіян не вийде. Будемо гнати", - наголосив Гайдай.