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  • Українські захисники відбили 20% території Сєвєродонецька
Ольга Романова
редактор
22:36, 3 червня
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Українські захисники відбили 20% території Сєвєродонецька

Українські військові відбили в російських окупантів 20% території Сєвєродонецька.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, наразі загарбники контролюють тільки близько половини міста.

"Руснява армія гине в обласному центрі як мухи - в них значні втрати як серед вбивць, так і в техніці... Взяти область за два тижні, як прогнозує британська розвідка, в росіян не вийде. Будемо гнати", - наголосив Гайдай.

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#Луганщина #Гайдай #Сєвєродонецьк #ЗСУ
Ольга Романова
редактор
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