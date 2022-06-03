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  • Найближчим часом Україна отримає зброю і перейде в інтенсивний контрнаступ, - Подоляк
Роман Лазоренко
головний редактор
22:53, 3 червня

Найближчим часом Україна отримає зброю і перейде в інтенсивний контрнаступ, - Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що найближчим часом Україна отримає потрібну зброю для інтенсивного контрнаступу.

«Ми отримаємо всю зброю, ми вже починаємо її отримувати. Але проблема в часі, ми хотіли б все отримати ще місяць тому, щоб зменшити кількість загиблих», — сказав він в ефірі на телемарафону, інформує "НВ".

Подоляк наголосив, що Україна найближчим часом отримає всю необхідну зброю.

«Ви це побачите, як тільки почнеться інтенсивніший контрнаступ з нашого боку. Сьогодні у нас також є окремі контрнаступи. Але коли ми отримаємо все, що потрібно, це буде інтенсифіковано. І Збройні сили зможуть довести Росії, що „друга армія“ знаходиться в іншій географічній точці планети», — сказав він.

 Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці звільнили понад 20 населених пунктів у Херсонській області.

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#Подоляк #Україна #контрнаступ
Роман Лазоренко
головний редактор
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