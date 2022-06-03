Найближчим часом Україна отримає зброю і перейде в інтенсивний контрнаступ, - Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що найближчим часом Україна отримає потрібну зброю для інтенсивного контрнаступу.

«Ми отримаємо всю зброю, ми вже починаємо її отримувати. Але проблема в часі, ми хотіли б все отримати ще місяць тому, щоб зменшити кількість загиблих», — сказав він в ефірі на телемарафону, інформує "НВ".

Подоляк наголосив, що Україна найближчим часом отримає всю необхідну зброю.

«Ви це побачите, як тільки почнеться інтенсивніший контрнаступ з нашого боку. Сьогодні у нас також є окремі контрнаступи. Але коли ми отримаємо все, що потрібно, це буде інтенсифіковано. І Збройні сили зможуть довести Росії, що „друга армія“ знаходиться в іншій географічній точці планети», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці звільнили понад 20 населених пунктів у Херсонській області.