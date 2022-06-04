В "днр" заборонили користуватися Вайбером

На території тимчасово окупованої Донеччини з 3 червня загарбники заборонили жителям користуватися Viber-ом.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він оприлюднив відповідну постанову очільника окупаційної адміністрації ОРДО Пушиліна.

"Так звана днр від сьогодні заборонила на території Донецької області користуватись застосунком Viber. Переходьте на інші месседжери для спілкування з близькими, що знаходяться на тимчасово окупованої території. Не наражайте їх на небезпеку.

Неофіційне: складно придумати більш смішне рішення. ФСБ витратила купу часу і ресурсу, аби підпорядкувати більшість маріупольських пдміністрування вайбер-груп собі. І тут такий постріл в ногу. Молодці, чого там:)

Уточнення від інсайдів. На таку заборону пушилін і ко пішли через те, що матері та дружини мобілізованих в Донецьку саме через Viber збирали акцію протесту. No comments", - підсумував Андрющенко.