«Іноземний легіон» ЗСУ зайшов у Сєвєродонецьк , - ФОТО, ВІДЕО

Сєвєродонецьк продовжують активно штурмувати російські війська. У ході бойових дій їм вдалося зайти до половини міста. «На Донецькому напрямку противник зосереджував основні зусилля в районі міста Сєвєродонецьк. Під прикриттям вогню артилерії вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають», – йдеться в зведенні Генштабу Збройних Сил України. Разом з тим, як стверджують українські військові, у місті точаться міські бої. ЗСУ намагаються закріпитися та підготуватися до контрнаступальних операцій. Їм на підмогу приїхали підрозділи іноземців із різних країн світу, які добровільно сформували окремий спецпідрозділ і воюють на боці України. Кореспондентам Радіо Свобода вдалося потрапити у Сєвєродонецьк. Що відбувається у цьому місті і як воює «Іноземний легіон» – дивіться в ексклюзивному фоторепортажі Радіо Свобода.

1 «Зараз наша задача зачистити ті вулиці, які визначило старше командування. Ми їх зачищаємо, закріпляємося, і далі вже основні сили будуть підходити, будем вибудовувати рубіж з подальшим наступом для відвоювання наших територій“, – говорить один з військових української армії

2 Військовий конвой української армії слідує до Сєвєродонецька

3 Кулемет Browning, встановлений на військовому броньованому авто Гамві (Humvee)

4 За даними Сполучених Штатів, Росія наразі має в Україні близько 110 батальйонно-тактичних груп (БТГ)

5 Дорога в напрямку Сєвєродонецька

6 Українські військові вітаються під час руху

7 Військовий автомобіль Гамві української армії ( Humvee) на вулицях Сєвєродонецька

8 Сили оборони України у Сєвєродонецьку підсилили військові Іноземного легіону. Пліч-о-пліч з ЗСУ воюють бійці з Австралії, Грузії, Франції, Бразилії та інших країн

9 Військові «Іноземного легіону в Сєвєродонецьку

10 Бійці розповіли, що приїхали на підсилення українських військ, які захищають місто. Разом з підкріпленням доправили також боєприпаси, медикаменти, воду та інші необхідні припаси

11 «Дивно, як багато людей з усього світу збираються разом, щоб допомогти країні, що потребує допомоги. Я відчуваю натхнення, коли багато хто з хлопців з різним досвідом навчаються пліч-о-пліч і стають добровольцями. Я – з Австралії. Добирався сюди досить далеко. Я тут щоб зробити крок уперед. І я сподіваюся, що це привабить більше людей, і вони зроблять те саме, – прокоментував Мет, військовий «Іноземного легіону» з Австралії

12 «Це війна і для грузинів також. Я – лише 20-річний хлопець. І я вірю та відчуваю, що це правильно. Ми збираємося відтіснити росіян. Чи це триватиме день, чи три роки – це не має значення. Ми на правильному боці історії. Тож ми подбаємо, щоб ми всі повернулися додому, до родин. А також хочемо переконатися, що окупанти не зроблять те саме, – прокоментував свою присутність в Україні Зура Какалідзе

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14 Наразі у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, українські захисники тримають оборону