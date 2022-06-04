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  • «Іноземний легіон» ЗСУ зайшов у Сєвєродонецьк , - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
11:16, 4 червня
Надійне джерело

«Іноземний легіон» ЗСУ зайшов у Сєвєродонецьк , - ФОТО, ВІДЕО

Сєвєродонецьк продовжують активно штурмувати російські війська. У ході бойових дій їм вдалося зайти до половини міста. «На Донецькому напрямку противник зосереджував основні зусилля в районі міста Сєвєродонецьк. Під прикриттям вогню артилерії вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають», – йдеться в зведенні Генштабу Збройних Сил України.

Разом з тим, як стверджують українські військові, у місті точаться міські бої. ЗСУ намагаються закріпитися та підготуватися до контрнаступальних операцій. Їм на підмогу приїхали підрозділи іноземців із різних країн світу, які добровільно сформували окремий спецпідрозділ і воюють на боці України. Кореспондентам Радіо Свобода вдалося потрапити у Сєвєродонецьк. Що відбувається у цьому місті і як воює «Іноземний легіон» – дивіться в ексклюзивному фоторепортажі Радіо Свобода.

&laquo;Зараз наша задача зачистити ті вулиці, які визначило старше командування. Ми їх зачищаємо, закріпляємося, і далі вже основні сили будуть підходити, будем вибудовувати рубіж з подальшим наступом для відвоювання наших територій&ldquo;, &ndash; говорить&nbsp;&nbsp;один з військових української армії&nbsp;
1«Зараз наша задача зачистити ті вулиці, які визначило старше командування. Ми їх зачищаємо, закріпляємося, і далі вже основні сили будуть підходити, будем вибудовувати рубіж з подальшим наступом для відвоювання наших територій“, – говорить  один з військових української армії 
Військовий конвой української армії слідує до Сєвєродонецька
2Військовий конвой української армії слідує до Сєвєродонецька
Кулемет Browning, встановлений на військовому броньованому авто Гамві (Humvee)
3Кулемет Browning, встановлений на військовому броньованому авто Гамві (Humvee)
За даними Сполучених Штатів, Росія наразі має в Україні близько 110 батальйонно-тактичних груп (БТГ)
4За даними Сполучених Штатів, Росія наразі має в Україні близько 110 батальйонно-тактичних груп (БТГ)
Дорога в напрямку Сєвєродонецька
5Дорога в напрямку Сєвєродонецька
Українські військові&nbsp;&nbsp;вітаються під час руху
6Українські військові  вітаються під час руху
Військовий&nbsp;&nbsp;автомобіль Гамві української армії ( Humvee) на вулицях Сєвєродонецька
7Військовий  автомобіль Гамві української армії ( Humvee) на вулицях Сєвєродонецька
Сили оборони України у Сєвєродонецьку підсилили військові Іноземного легіону. Пліч-о-пліч з ЗСУ воюють бійці з Австралії, Грузії, Франції, Бразилії та інших країн
8Сили оборони України у Сєвєродонецьку підсилили військові Іноземного легіону. Пліч-о-пліч з ЗСУ воюють бійці з Австралії, Грузії, Франції, Бразилії та інших країн
Військові &laquo;Іноземного легіону в Сєвєродонецьку
9Військові «Іноземного легіону в Сєвєродонецьку
Бійці розповіли, що приїхали на підсилення українських військ, які захищають місто. Разом з підкріпленням доправили також боєприпаси, медикаменти, воду та інші необхідні припаси
10Бійці розповіли, що приїхали на підсилення українських військ, які захищають місто. Разом з підкріпленням доправили також боєприпаси, медикаменти, воду та інші необхідні припаси
&laquo;Дивно, як багато людей з усього світу збираються разом, щоб допомогти країні, що потребує допомоги. Я відчуваю натхнення, коли багато хто з хлопців з різним досвідом навчаються пліч-о-пліч і стають добровольцями. Я &ndash; з Австралії. Добирався сюди досить далеко. Я тут щоб зробити крок уперед. І я сподіваюся, що це привабить більше людей, і вони зроблять те саме, &ndash; прокоментував Мет, військовий &laquo;Іноземного легіону&raquo; з Австралії
11«Дивно, як багато людей з усього світу збираються разом, щоб допомогти країні, що потребує допомоги. Я відчуваю натхнення, коли багато хто з хлопців з різним досвідом навчаються пліч-о-пліч і стають добровольцями. Я – з Австралії. Добирався сюди досить далеко. Я тут щоб зробити крок уперед. І я сподіваюся, що це привабить більше людей, і вони зроблять те саме, – прокоментував Мет, військовий «Іноземного легіону» з Австралії
&laquo;Це війна і для грузинів також. Я &ndash; лише 20-річний хлопець. І я вірю та відчуваю, що це правильно. Ми збираємося відтіснити росіян. Чи це триватиме день, чи три роки &ndash; це не має значення. Ми на правильному боці історії. Тож ми подбаємо, щоб ми всі повернулися додому, до родин. А також хочемо переконатися, що окупанти не зроблять те саме, &ndash; прокоментував свою присутність в Україні Зура Какалідзе
12«Це війна і для грузинів також. Я – лише 20-річний хлопець. І я вірю та відчуваю, що це правильно. Ми збираємося відтіснити росіян. Чи це триватиме день, чи три роки – це не має значення. Ми на правильному боці історії. Тож ми подбаємо, щоб ми всі повернулися додому, до родин. А також хочемо переконатися, що окупанти не зроблять те саме, – прокоментував свою присутність в Україні Зура Какалідзе
13
Наразі у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, українські захисники тримають оборону
14Наразі у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, українські захисники тримають оборону
Військовий &laquo;Іноземного легіону в Сєвєродонецьку
15Військовий «Іноземного легіону в Сєвєродонецьку
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#Сєвєродонецьк #Іноземнийлегіон #ЗСУ #окупанти
Ольга Романова
редактор
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