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Після обстрілу окупантів загорівся історичний Всіхсвятський скит Святогірської Лаври, - ФОТО

Унаслідок ворожого обстрілу 4 червня почалася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври (Донецька область). Інформацію про це повідомили в УПЦ МП. "Полумʼя повністю охопило головний храм обителі", – зазначили в інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ Московського патріархату. Храм побудовано в традиціях російського дерев’яного зодчества XVI-XVII сторіччя.

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