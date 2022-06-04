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  • Після обстрілу окупантів загорівся історичний Всіхсвятський скит Святогірської Лаври, - ФОТО
Роман Лазоренко
головний редактор
14:19, 4 червня
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Після обстрілу окупантів загорівся історичний Всіхсвятський скит Святогірської Лаври, - ФОТО

Унаслідок ворожого обстрілу 4 червня почалася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври (Донецька область).

Інформацію про це повідомили в УПЦ МП.

"Полумʼя повністю охопило головний храм обителі", – зазначили в інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ Московського патріархату.

Після обстрілу окупантів загорівся історичний Всіхсвятський скит Святогірської Лаври, - ФОТО , фото-1

Храм побудовано в традиціях російського дерев’яного зодчества XVI-XVII сторіччя.

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#Святогорськалавра #палаєхрам #обстріл
Роман Лазоренко
головний редактор
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