20:44, 4 червня
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Вельс — Україна. Де і коли дивитись матч за путівку на ЧС-2022
Поєдинок Вельс — Україна відбудеться завтра, 5 червня, у Кардіффі на стадіоні Кардіфф Сіті Стедіум о 19:00 за київським часом.
Пряму трансляцію поєдинку покажуть телеканали Футбол 1 та Індіго, інформує "НВ".
Що потрібно знати про збірну Вельсу перед матчем:
- лише одного разу була учасником чемпіонату світу — в 1958 році;
- у відбірному турнірі посіла друге місце у групі E з відставанням у п’ять очок від Бельгії, випередивши Чехію, Естонію та Білорусь;
- у десяти останніх матчах здобула чотири перемоги, п’ять разів зіграла внічию та одного разу програла;
- не зможе розраховувати на Кабанго(травма).
Що потрібно знати про збірну України перед матчем:
- лише одного разу була учасником чемпіонату світу — в 2006 році;
- у відбірному турнірі посіла друге місце у групі D з відставанням у шість очок від Франції, випередивши Фінляндію, Боснію і Герцеговину та Казахстан;
- у півфіналі плей-оф кваліфікації перемогла Шотландію з рахунком 3:1;
- не програє 11 матчів поспіль при п’яти перемогах і шести нічиїх;
- команді не допоможуть Бесєдін, Гармаш, Буяльський, Конопля та Булеца(рішення тренера).
Орієнтовні склади:
Вельс: Ворд, Девіс, Родон, Ампаду, К. Робертс, Н. Вільямс, Аллен, Ремзі, Джеймс, Вілсон, Бейл
Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук
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