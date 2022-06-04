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Вельс — Україна. Де і коли дивитись матч за путівку на ЧС-2022

Поєдинок Вельс — Україна відбудеться завтра, 5 червня, у Кардіффі на стадіоні Кардіфф Сіті Стедіум о 19:00 за київським часом. Пряму трансляцію поєдинку покажуть телеканали Футбол 1 та Індіго, інформує "НВ". Що потрібно знати про збірну Вельсу перед матчем: лише одного разу була учасником чемпіонату світу — в 1958 році;

у відбірному турнірі посіла друге місце у групі E з відставанням у п’ять очок від Бельгії, випередивши Чехію, Естонію та Білорусь;

у десяти останніх матчах здобула чотири перемоги, п’ять разів зіграла внічию та одного разу програла;

не зможе розраховувати на Кабанго ( травма). Що потрібно знати про збірну України перед матчем: лише одного разу була учасником чемпіонату світу — в 2006 році;

у відбірному турнірі посіла друге місце у групі D з відставанням у шість очок від Франції, випередивши Фінляндію, Боснію і Герцеговину та Казахстан;

у півфіналі плей-оф кваліфікації перемогла Шотландію з рахунком 3:1;

не програє 11 матчів поспіль при п’яти перемогах і шести нічиїх;

команді не допоможуть Бесєдін, Гармаш, Буяльський, Конопля та Булеца ( рішення тренера). Орієнтовні склади: Вельс: Ворд, Девіс, Родон, Ампаду, К. Робертс, Н. Вільямс, Аллен, Ремзі, Джеймс, Вілсон, Бейл Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук

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