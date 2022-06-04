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  • За оптимістичними прогнозами війну можна закінчити ще цього року, - Резніков
Роман Лазоренко
головний редактор
22:46, 4 червня

За оптимістичними прогнозами війну можна закінчити ще цього року, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що закінчити війну можна ще цього року.

Про це він сказав під час участі в Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року", – зазначив Резніков.

Він також додав, що Кремль мріє про те, аби "зібрати "їхні" землі".

"Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми мусимо зупинити росію та стримувати у майбутньому", – зазначив глава українського Міноборони.

Також Резніков підкреслив, що російська армія - це не регулярна цивілізована армія, а вбивці, мародери та ґвалтівники.

"Це не друга армія у світі. Ми називаємо їх "орки", – сказав міністр.

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#Резніков #Україна #війна
Роман Лазоренко
головний редактор
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