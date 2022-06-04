У центрі Донецька палають авто: окупанти обстріляли місто з району шахти Куйбишевська, - ФОТО

Сьогодні, 4 червня, центр Донецька попав під артилерійський обстріл.

Всі влучення прийшлися в районі Критого ринку, бульвару Шкільний та вулиці Зелена, горять припарковані автомашини.

Як повідомляють мешканці Донецька всі обстріли велися з боку полігону біля шахти Куйбишевська на Азотному, де, як відомо, українських збройних сил не може бути апріорі.

Схоже на те, що на тлі звірств та руйнувань Бучі, Маріуполя, Харкова, російських військ, яки для світової громадськості доконаним фактом військових злочинів, окупанти намагаються створити свою картинку "звірств ЗСУ".

Щоб спробувати звинуватити в цьому Україну і розпалити ненависть у людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях.