ЗСУ відбили пʼять атак окупантів: у Генштабі розповіли, де тисне ворог

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито п’ять атак ворога, знищено три танки, чотири артилерійські системи, одинадцять бойових броньованих машин, двадцять шість одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ 5 червня.

Також підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПлА типу “Орлан-10”.

На Слов’янському напрямку угруповання противника завершили перегрупування військ. Визначені підрозділи ведуть наступ у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ та блокування основних логістичних шляхів.

На Лиманському напрямку ворог веде наступ у напрямку Святогірська, намагається витіснити наші війська на правий берег річки Сіверський Донець.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста. Крім того, з метою захоплення панівних висот, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.

На Бахмутському напрямку, для доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат ворог перекинув понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснюють вогневе ураження переднього краю оборони та тилових районів наших військ, з метою сковування наших підрозділів та недопущення їх перегрупування.