ЗСУ контролюють 50% Сєвєродонецька

Українські військові повернули контроль над половиною Сєвєродонецька.

Про це повідомив голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай.

"Росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, проте протягом двох днів вони були відкинуті, місто поділене навпіл. Окупанти втратили величезну кількість особового складу, в полоні вісім росіян. Усі резерви армії ворога спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут", – написав Гайдай.