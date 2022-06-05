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  • ЗСУ контролюють 50% Сєвєродонецька
Ольга Романова
редактор
14:20, 5 червня
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ЗСУ контролюють 50% Сєвєродонецька

Українські військові повернули контроль над половиною Сєвєродонецька.

Про це повідомив голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай. 

"Росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, проте протягом двох днів вони були відкинуті, місто поділене навпіл. Окупанти втратили величезну кількість особового складу, в полоні вісім росіян. Усі резерви армії ворога спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут", – написав Гайдай.

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#Донбас #війна #ЗСУ #Сєвєродонецьк #окупанти
Ольга Романова
редактор
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