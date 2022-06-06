На Донбасі ЗСУ відбили вісім атак ворога: знищено чотири танки та вісім одиниць бойової броньованої техніки

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили за добу, 5 червня, 7 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці, інформує угруповання Об’єднаних сил.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 4 танка;

• 3 артилерійські системи;

• 8 бойових броньованих машин;

• 3 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий гелікоптер Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 56 ворожих атак. Знищили 18 танків, 34 артилерійські системи, 48 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньовані автомобілі та 44 одиниці автомобільної техніки. Підрозділами ППО збито два ворожі багатоцільові гелікоптери К-52, дві крилаті ракети та 16 безпілотних літальних апаратів окупанта.