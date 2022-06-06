Маріупольський журналіст Олександр Гуділін знаходиться у полоні окупантів, - ФОТО

Маріупольський журналіст Олександр Гуділін потрапив у російський полон. Журналістська спільнота закликає росію негайно звільнити журналіста.

Як пише сайт 0629.ua, це трапилось на початку квітня. Олександр зміг зв'язатися з родиною та передати цю інформацію.

Олександр Гудулін пристав до лав територіальної оборони Маріуполя ще до початку війни. Для нього не виникло питання, що робити, якщо росія розпочне повномасштабний наступ на Україну. Тому вже 24 лютого він отримав виклик до військкомату і став на захист Маріуполя.

Олександр виконував свій обов'язок у складі 107 батальйону 109 бригади територіальної оборони. Він охороняв військовий шпиталь.

Після того, як у березні російська армія розбомбила шпиталь, вцілілих, поранених, лікарів разом з тероборонівцями перевезли на територію ММК ім.Ілліча.

На початку квітня командир підрозділу морських піхотинців, який контролював відповідний сектор Маріуполя, припинив чинити опір росіянам. Разом з піхотинцями потрапили у полон і бійці територіальної оборони.

Так Сашко опинився в тюрмі.

За останніми даними, його разом з іншими тероборонівцями доставили до тюрми у Оленівці.

Журналістська спільнота закликає росію негайно звільнити журналіста.