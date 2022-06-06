СБУ отримала доступ до методичок російських спецслужб про «правильне висвітлення спецоперації» в Україні, - ВІДЕО

Співробітники 5-го відділу фсб визнають у своїх документах, що населення росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом «вирішення цілей рф».

Тож намагаються знайти нові аргументи, щоб пояснити це, і виправдати злочини російських військових, інформує пресцентр СБУ.

Щоб змінити ситуацію, на думку російських спецслужб, треба створювати більше роликів про «гєроєв асвабадітєлєй», порятунок тварин, возз’єднання розлучених сімей…

Натомість весь світ зрозумів, що російська армія – ґвалтівники, мародери та військові злочинці.

Також фсб вимагає відключити на них трансляцію всіх українських телеканалів і транслювати російські програми з безглуздою тезою: «Ми воюємо за вас, що потім вам передати ці території».

А на українських територіях окупанти планують «в умовах заборони російського телерадіомовлення запустити проекти нових медіа і реальні сітки агітаторів».