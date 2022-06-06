У Швеції відбувся мітинг на підтримку українських дітей - жертв російської агресії

Учора у місті Стокгольм (Швеція) відбувся мітинг під гаслом #saveUkrainianChildren. Мітинг був присвячений українським дітям - жертвам російської війни в Україні. До події, яку організували Nordic Ukraine Forum, долучилася українська громада в Стокгольмі, а також небайдужі мешканці міста.

Цей захід був приурочений до Міжнародного дня безневинних дітей-жертв агресії, який щороку вшановують 4 червня. Метою акції було привернення уваги міжнародної спільноти до кричущої ситуації, в якій знаходяться багато дітей в Україні, яких вбивають, калічать, ґвалтують та депортують російські військові. Подібні акції були організовані цього дня українськими громадами в багатьох куточках світу.

Мітингарі - близько 150 чоловік - використали плакати з гаслами Save Ukrainian Children. Посеред площі, де відбулася подія, було викладено цифру загиблих дітей внаслідок атак російської армії, розкладено запалені свічки та м’які іграшки, які були залиті червоною фарбою. Це символізувало вкрадене через війну дитинство та звірства, які чинить армія росії проти українських дітей. Під час мітингу було виконано пісню “Колискова” Олі Полякової на музику Мирослава Скорика.

Спікери, серед яких були представники політичних партій та громадських організацій Швеції, зокрема голова організації War Child Sweden Петер Бруне, наголосили важливість надання допомоги Україні та неприпустимості дій росії щодо цивільного населення.

Організатори мітинга, Nordic Ukraine Forum - це неприбуткова організація, що існує з 2013го року. Місією організації є просування України в Швеції та країнах Північної Європи, а також сприяння діалогу між Україною та країнами Північної Європи. Зокрема, останніми роками було організовано ряд панельних дискусій між представниками українських громадських та шведських організацій, представниками шведського парламенту. Але у зв”язку з повномасштабним вторгненням росії, фокус організації наразі - на сприянні перемоги України у війні та допомозі українським переселенцям у Швеції.

З початку війни Nordic Ukraine Forum щотижня організовує мітинги на підтримку України в центрі Стокгольма, де озвучуються вимоги надати Україні більше зброї; більш жорсткі санкції і повне ембарго на торгівлю з Росією, включно з викопним паливом; надання Україні статус кандидата в члени ЄС тощо. Мітинги збирають від 200 до 1000 людей, в якості спікерів приєднуються представники шведських партій та громадських організацій, представники посольства України в Швеції, волонтери, що допомагають в різноманітні способи та українці, які були змушені покинути свої домівки через війну, і хочуть поділитися своїми історіями. З початку війни, мітинги відвідало більше 20 000 людей, та більше 150 спікерів виступило з промовами.

Також в організації є кілька гуманітарних проектів: центр видачі допомоги “Паляниця”, де роздано більше 30 тонн одягу та засобів гігієни, місце активітетів для новоприбулих дітей та батьків “Мрія”, яку відвідало більше тисячі родин, закупівля україномовних книжок для переселенців у Швеції, мета якої закупити 60 000 українських дитячих книжок в Україні, допомога тваринам, що постраждали внаслідок війни та інші дотичні гуманітарні напрямки.

Інша частина роботи організації - культурна та експертна дипломатія. Представники організації беруть участь або організовують дискусії та круглі столи. Події останнього місяця включають в себе конференцію щодо історії України в Стокгольмському Університеті та Безпекову конференцію в Будинку Європи.

Політична дипломатія включає регулярні зустрічі з представниками політичних сил та державних установ. Мета організації - підтримати вступ України до ЄС, військова допомога та співпраця, деколонізація країни-агресора. Nordic Ukraine Forum виступає за жорсткі санкції, а також за підготовку російського Трибуналу.

Також для організації є принциповою демократична розбудова України. Організація підтримує молоді демократичні сили в Україні та планує мати тиск у співпраці зі шведськими партнерами, щодо політиків, які мають корупційне або компрометуюче минуле, та дискредитують Українську Державу, за яку зараз віддають свої життя тисячі громадян України.