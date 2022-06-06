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  • Зеленський відвідав позиції українських військ у районі Бахмута та Лисичанська
Ольга Романова
редактор
12:46, 6 червня

Зеленський відвідав позиції українських військ у районі Бахмута та Лисичанська

Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині. 

Глава держави заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників, інформує пресслужба президента.

Зеленський відвідав позиції українських військ у районі Бахмута та Лисичанська, фото-1

Володимир Зеленський також поспілкувався з військовими та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.

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#Зеленьский #Лисичанськ #Бахмут #ЗСУ
Ольга Романова
редактор
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