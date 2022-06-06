Надійне джерело

На Донбасі ліквідували російського генерала

Окупанти визнали загибель генерал-майора російських збройних сил Романа Кутузова. Він був ліквідований 5 червня в районі траси Бахмут–Лисичанськ, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram. Роман Кутузов був так званим командиром армійського корпусу "ДНР", додав речник Одеської ОВА Сергій Братчук. "Взагалі не сумна новина", – написав він.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор