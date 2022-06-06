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  • На Донбасі ліквідували російського генерала
Ольга Романова
редактор
13:02, 6 червня
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На Донбасі ліквідували російського генерала

Окупанти визнали загибель генерал-майора російських збройних сил Романа Кутузова.

Він був ліквідований 5 червня в районі траси Бахмут–Лисичанськ, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

На Донбасі ліквідували російського генерала, фото-1

Роман Кутузов був так званим командиром армійського корпусу "ДНР", додав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Взагалі не сумна новина", – написав він.

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#ЗСУ #Донбас #генералКутузов #ліквідація
Ольга Романова
редактор
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