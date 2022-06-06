Росіяни кинули основні сили на Сєверодонецьк, але і там не можуть досягти успіху

У Сєвєродонецьку Луганської області українські воїни тримають позицію у складній обстановці, на вулицях тривають запеклі бої. Втрати ЗС рф та мобілізованих ордловців великі, наступ окупантів захлинувся. А вчора туди ще прибули підрозділи «Іноземного легіону», що б’ються в складі ЗСУ. До нього входять добровольці з Австралії, Бразилії, Грузії, Франції та інших країн. Іноземці посилять штурмові українські групи, що йдуть вперед. Триває зачистка.

«Зараз наше завдання – зачистити ті вулиці, які були визначені нашим командуванням. Ми їх зачищаємо, закріплюємося, а далі основні сили вже підходитимуть і вибудовуватимемо кордон з подальшим наступом та відвойовуванням наших територій», – пояснює один з українських військових.

За попередньою інформацією, яка зараз уточняється, в плані деталей, ЗСУ влаштували в місті оркам жорстку пастку. Відступивши майже до промзони й віддавши росіянам під контроль 90% міста, українська армія залишила там заміновані зони та засідки. А коли орки, із натхненням переможців, зайшли до пастки, вона спрацювала.

Розглядаючи ситуацію навколо Сєвєродонецька, яка зараз є найбільш напружена і загрозлива, слід зазначити, що при такій підтримці, підрозділи ЗСУ наразі в стані вибити російських окупантів із Сєвєродонецька. Його відбиття достатньо потужно підніме наш моральний дух, а росіян - деморалізує та морально сплющить, особливо, після того, як вони заявили, що повністю контролюють місто. Але, російська пропаганда знов облажалась, заявивши, що «доблесніє войска» путіна, встановили повний контроль над Сєвєродонецьком, бо ж, як можна контролювати місто, в якому досі тривають вуличні бої. Більш того, в якому українські військовослужбовці беруть у полон росіян – нонсенс, як, до речі і сама російська пропаганда. Міноборони росії скоро скаже, що Київ взяли. Брешуть, щоб показати, що здобули хоч якусь перемогу, щоб мотивувати йти на війну і так деморалізованих солдат.