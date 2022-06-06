Необхідність евакуації мирного населення із зони бойових дій

Росія веде в Україні тотальну війну, не рахуючись з втратами цивільного населення, нищить міста та села, дороги та трубопроводи, підстанції та водоканали, нафтобази та заправні станції. Складається враження що росіян дратує усе українське, дратує рівень життя українців, який схожий на європейський.

За три місяці воєнних дій, цивільних українців загинуло вдесятеро більше, ніж українських військовослужбовців, захоплення населених пунктів України окупантами часто супроводжується тотальним знищенням житлового фонду та цивільної інфраструктури.

Перебування цивільних у зоні бойових дій не допомагає, а заважає захисникам України, адже доводиться більш стримано застосовувати важке озброєння, щоб не вразити своїх, а теза про використання ЗСУ «живих щитів» - брехня російської пропаганди.

Українська влада постійно закликає мирних мешканців евакуюватися, надає для цього транспорт та забезпечує логістику, однак не всі дослуховуються до порад та залишаються в зоні активних бойових дій, не тільки наражаючи на небезпеку себе, дітей, своїх родичів, а й заважають Збройним силам України застосувати проти ворога весь арсенал своєї потужної зброї.

Чим довше цивільні залишаються у зоні воєнних дій, тим важче їх евакуювати, адже росіяни обстрілюють дороги і транспорт, незалежно від того – військові там чи цивільні.

Перебуваючи в окупації, українські громадяни наражають себе на голод і дефіцит, репресії і терор, примус до співпраці з ворогом, депортацію. Росія навмисно блокує гуманітарні коридори, тому для евакуації з окупованої території України доводиться докладати надзвичайних зусиль.

Єдиний правильний вибір для громадян України в разі загрози окупації їх населеного пункту - є евакуація, що убезпечить їх життя і здоров’я та полегшить роботу українським захисникам.