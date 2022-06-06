Велика Британія подарує Україні РСЗВ з дальністю влучання до 80 км

Велика Британія подарує Україні реактивні системи залпового вогню M270, що здатні влучати в цілі на відстані до 80 кілометрів.

Інформацію про це офіційно підтвердили на сайті британського міністерства оборони, інформує Lb.ua.

"Передова система озброєння М270, яка може з високою точністю вражати цілі на відстані до 80 км, суттєво підвищить боєздатність українських сил", – зазначили в міністерстві.

Рішення про передачу було узгоджено з США, які вирішили подарувати українським захисникам варіант РСЗВ HIMARS.

Разом з системою, британці пообіцяли постачати боєприпаси до них у великих кількостях.

Зазначається, що рішення міністра оборони Бена Воллеса ухвалено у відповідь на запит української сторони щодо високоточного озброєння великої дальності, щоб захищатися від російської важкої артилерії, яка була з руйнівним ефектом використана на сході України.

"Велика Британія підтримує Україну в цій боротьбі та грає провідну роль у постачанні героїчних військ життєво необхідним озброєнням, яке необхідне для захисту їхньої країни", – заявив Бен Воллес.

Українських бійців навчатимуть роботі з цими РСЗВ на території Великої Британії .

Велика Британія – це перша країна, яка надала українцям летальне озброєння.

"Ми не можемо стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія стирає з лиця землі міста та вбиває ні в чому не винних мирних мешканців. Велика Британія подарує ЗСУ реактивні системи залпового вогню, щоб вони могли ефективно відбивати наступ Росії", – заявив премʼєр-міністр Борис Джонсон.

Нагадаємо, дальність дій ракет, випущених з типових MLRS, які українці отримають від США, становить 43 милі, або майже 70 км. Водночас дальність навіть цих систем майже вдвічі перевищує українську вогневу міць. Так, Збройні сили України зараз використовують гаубиці M777 зі США, дальність дії яких становить близько 28 миль.