В окупованому Донецьку зіткнулися ВАЗ та Opel Zafira – троє загиблих, - ФОТО

У Ворошилівському районі окупованого Донецька скоєно дорожньо-транспортну пригоду, в якій троє людей загинуло та двоє було травмовано.



Про це повідомляють інформ-ресурси ДНР.



Попередньо встановлено, що на перехресті вул. Набережна та пр. Миру водій автомобіля ВАЗ-21104 виїхав за межі проїжджої частини вправо та скоїв наїзд на металеву огорожу.

Після удару автомобіль ВАЗ здійснив перекидання та в некерованому стані, зміщуючись на смугу зустрічного руху, зіткнувся з автомобілем Opel Zafira. Далі автомобіль ВАЗ частково виїхав за межі проїжджої частини ліворуч та скоїв наїзд на 54-річну жінку-пішохода, яка перебувала на тротуарі.





Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля ВАЗ, а також пішохід від отриманих травм померли, водій та пасажир автомобіля Opel отримали тілесні ушкодження.