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  • В окупованому Донецьку зіткнулися ВАЗ та Opel Zafira – троє загиблих, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
14:29, 6 червня

В окупованому Донецьку зіткнулися ВАЗ та Opel Zafira – троє загиблих, - ФОТО

 У Ворошилівському районі окупованого Донецька скоєно дорожньо-транспортну пригоду, в якій троє людей загинуло та двоє було травмовано.

Про це повідомляють інформ-ресурси ДНР.

Попередньо встановлено, що на перехресті вул. Набережна та пр. Миру водій автомобіля ВАЗ-21104 виїхав за межі проїжджої частини вправо та скоїв наїзд на металеву огорожу.

В окупованому Донецьку зіткнулися ВАЗ та Opel Zafira – троє загиблих, - ФОТО, фото-1

Після удару автомобіль ВАЗ здійснив перекидання та в некерованому стані, зміщуючись на смугу зустрічного руху, зіткнувся з автомобілем Opel Zafira. Далі автомобіль ВАЗ частково виїхав за межі проїжджої частини ліворуч та скоїв наїзд на 54-річну жінку-пішохода, яка перебувала на тротуарі.

В окупованому Донецьку зіткнулися ВАЗ та Opel Zafira – троє загиблих, - ФОТО, фото-2



Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля ВАЗ, а також пішохід від отриманих травм померли, водій та пасажир автомобіля Opel отримали тілесні ушкодження.

В окупованому Донецьку зіткнулися ВАЗ та Opel Zafira – троє загиблих, - ФОТО, фото-3
В окупованому Донецьку зіткнулися ВАЗ та Opel Zafira – троє загиблих, - ФОТО, фото-4
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#ДТП #Донецьк #загиблі
Ольга Романова
редактор
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