Том Купер: російська контратака на Веселе, Тернову та Рубіжне закінчилася невдачею

Відомий австрійський воєнний експерт Том Купер проаналізував останні події на фронтах україно-російської війни.

Переклад: Микола Ковальчук, Ростислав Семків, Антон Шигімага,

У сьогоднішньому звіті Купер схиляється до того, що росіяни видихлись та/або незмозі продовжувати ефективний наступ з різних причин. Українські війська, навпаки, продовжують дивувати західних колег своєю стійкістю і витривалістю. Продовжуємо слідкувати за розвитком подій, віримо у перемогу та підтримуємо наших воїнів - морально та матеріально.

Всім доброго ранку! [оригінальний допис опубліковано 6 червня близько 11:00 за Києвом – перекл.]

За останні два дні було вдосталь новин «меншого масштабу», але майже всі вони свідчать про те, що російський наступ на територію України уповільнюється. Насправді, у сухому залишку, видається, що росіяни вже минули точку кульмінації та більше не здатні на значні проривні дії. Навіть попри наявну досі перевагу в артилерії, вони змарнували більшу частину своїх кваліфікованих регулярних військ та кращого обладнання у перші три місяці війни. Тепер у них залишилися лише погано навчені резервісти, які здатні хіба «стабілізувати» лінію фронту.

Важливо зазначити, якщо говорити про доктрину і, відповідно, технічні засоби, то росіяни та сепаратисти не мають достатнього оснащення, аби «просто утримувати лінію фронту», бо радше оснащені для повітряно-десантних та механізованих наступальних дій. Тому – а також через втрати, яких рф зазнала, бо путін вимагав сталого просування вперед, – у них немає варіантів, окрім як продовжувати наступ.

Попри те, що Захід не стомлюється чекати на український провал… еммм, українці не «сипляться».

ПОВІТРЯ

Вчора вранці росіяни завдали потужного удару по ДВРЗ (Дарницькому вагоноремонтному заводу) у Києві – він належить до інфраструктури Укрзалізниці. Певно, вони намагалися знищити поставку «західного озброєння, що перебувала там на зберіганні». Українська сторона повідомляє, що атаку було здійснено за допомогою чотирьох крилатих ракет, випущених зі [древнього стратегічного бомбардувальника - перекл.] Ту-95 ПКС рф з акваторії Каспійського моря. «Вишестоящіє органи» [кремль – перекл.], своєю чергою, випустили відео, що свідчать про використання Х-59. Українська влада повідомила - одну ракету вдалося збити до її влучання у ціль, підтвердила, що ракетний удар завдав ушкоджень, однак категорично спростувала інформацію про наявність на об’єкті будь-якої зброї. Також, у повідомленні йшлося про 1 поранену особу.

Як водиться, ракетні удари по Києву здіймають на Заході багато галасу: там ЗМІ повняться звітами про погрози путіна «завдати удару у відповідь» по тих, хто постачає Україні ракети великої дальності. Це свідчить про те, що на Заході люди зовсім не вміють «читати між рядків»: адже ніхто не постачає Україні ракети великої дальності, а в путіна немає жодного іншого порядку денного, він може тільки блефувати, погрожувати та шантажувати.

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А, ну так, і ще поки путін тріщав про те, ПКС рф ніби-то «ламають хребти» і трощать все на своєму шляху, десь в районі Оріхова, що на південь від Запоріжжя, [українці - перекл.] збили чи-то Су-30, чи-то Су-34, який летів високо у небі [тобто в межах дії радарів – перекл.]. Однак, були також повідомлення про те, що це був український Су-27 (або Міг-29), який збили свої

Ще вчора повідомлялося про збиті десь на Донбасі Ка-52 та Су-25 ПКС, однак мені поки не вдалося знайти підтверджень (про збиття Ка-52 за допомогою ПЗРК «Ігла» заявляли військові 25-ї окремої повітрянодесантної бригади).

На Полтавщині сьогодні вранці збили ще одну крилату ракету.

БИТВА ЗА ДОНБАС

Харків… тепер уже зрозуміло, що російська контратака на Веселе, Тернову та Рубіжне закінчилася невдачею. Відповідно, повідомляють, що українці розширили свій плацдарм на схід від Сіверського Дінця, від Верхньої [Писарівки] на півночі до Хотомлі на півдні.

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російські Т-72 та БМП, знищені кілька днів тому добровольчим батальйоном «Карпатська Січ» «на північ від Харкова»

Ізюм… нові атаки росіян на Довгеньке були відбиті, проте їхній наступ таки досягнув Богородичного (а потім його там зупинили). З’явилися повідомлення – але жодне з них не підтверджене – що цей наступ змусив українців евакуювати Студенок й відступити ще далі, бо російська армія та частини сепаратистів почали просуватися на Святогірськ, що далі на сході.

На південь від Лиману підрозділи рф та сепаратистів досягли селища Старий Караван, проте воно й далі принаймні частково перебуває під контролем українців, через що росіяни не можуть форсувати Сіверський Донець і просуватися далі на Райгородок та Слов’янськ.

Сєвєродонецьк… Не зовсім зрозуміло, що там відбувається. Прихильники однієї версії наполягають, що українці звільнили близько 80% міста — тобто контролюють усе аж до Автостанції та району МЖК [очевидно, мова про молодіжно-житловий кооператив «Мрія» поруч із автостанцією — перекл.], а російські медіа повідомили про ліквідацію ще одного генерала (генерал-майор роман кутузов, командувач 5 чи 35 загальновійськової армії?) [за інформацією «НВ», останнім часом він командував 1-м армійським корпусом «днр», а 5 ЗВА керував у 2017–2019 — перекл.], а також багатьох найманців-вагнерівців. Інші стверджують, що ця контратака не була (і не є) такою успішною. Відомо також про загибель іще принаймні чотирьох іноземних добровольців, зокрема громадянина Німеччини.

Воронове і Борівське, що на схід від міста, схоже, зостаються під контролем українців, як і більша частина Устинівки та половина Тошківки.

Виступ біля Попасної… Вчора росіяни і сепаратисти атакували Білогорівку, Берестове та Миколаївку. Попри численні заяви росіян, «досить велика частина» Комишувахи зостається в руках українців, як і більшість Золотого (принаймні західна частина й центр) та Катеринівка.

ПІВДЕНЬ

«Контрнаступ» росармії на український плацдарм біля Давидового Броду захлинувся (схоже, росіяни відновили контроль над більшою частиною Давидового Броду на півночі та підійшли до Андріївки на півдні), а українці продовжили наступ на Костромку та Брускинське.