09:23, 7 червня
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На Донбасі ЗСУ відбили 10 атак ворога: знищено один танк та дві одиниці бойової броньованої техніки
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.
Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці, інформує пресцентр угруповання Об’єднаних сил.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
• 1 танк;
• 3 артилерійські системи;
• 2 бойові броньовані машини;
• 1 автомобіль;
• 2 склади з боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».
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