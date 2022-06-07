На Донбасі ЗСУ відбили 10 атак ворога: знищено один танк та дві одиниці бойової броньованої техніки

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці, інформує пресцентр угруповання Об’єднаних сил.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 1 танк;

• 3 артилерійські системи;

• 2 бойові броньовані машини;

• 1 автомобіль;

• 2 склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».