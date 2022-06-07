11:20, 7 червня
На Донеччині за добу окупанти вбили чотирьох мирних мешканців та сім поранили
За 6 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Нью-Йорку, 1 у Часовому Ярі та 1 у Пісках. Ще 7 людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко
Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого у Лимані та 2 поранених у Лиманській громаді.
Крім того, у Костянтинівці зареєстровано 4 цивільних, які отримали поранення на Луганщині.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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