На Донеччині за добу окупанти вбили чотирьох мирних мешканців та сім поранили

За 6 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Нью-Йорку, 1 у Часовому Ярі та 1 у Пісках. Ще 7 людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко



Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого у Лимані та 2 поранених у Лиманській громаді.





Крім того, у Костянтинівці зареєстровано 4 цивільних, які отримали поранення на Луганщині.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.