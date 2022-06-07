Захисники України з початку російського вторгнення знищили 31360 окупантів та 1319 танків

Росія втратила у війні проти України 31 360 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 07 червня орієнтовно склали: особового складу - близько 31360 (+110) осіб;

танків - 1390 (+4);

бойових броньованих машин - 3416 (+16);

артилерійських систем - 694 (+4);

РСЗВ - 207 (+0);

засоби ППО - 96 (+0);

літаків - 212 (+1);

гелікоптерів - 177 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 553 (+2);

крилаті ракети / cruise missiles - 125 (+0);

кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2405 (+10);

спеціальна техніка / special equipment - 53 (+0). Найбільших втрат ворог зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюють

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