На Донеччині рашисти завдали ракетного удару по Курахово: пошкоджено чотири багатоповерхівки та дитячий садок, - ВІДЕО

Чотири багатоповерхівки та дитячий садок пошкодили російські окупанти сьогодні у місті Курахове Донецької області.

Близько першої ночі вони нанесли ракетний удар по центральній частині міста - просто по житловому кварталу, інформує пресслужба Донецької ОВА.

За щасливим збігом обставин, люди відбулися легкими подряпинами, загиблих немає. На місці працюють комунальні служби та правоохоронці. Люди, житло яких постраждало, будуть розміщені місцевою владою в інших місцях.





Обстріл Курахового - чергове нагадування жителям Донеччини про те, що безпечних міст та місць на території області немає. Лише евакуація здатна врятувати людські життя. Не нехтуйте можливістю виїхати, поки це можна зробити відносно безпечно.

У кожному населеному пункті організована допомога з транспортуванням та розселенням людей у безпечніших областях України.