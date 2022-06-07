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  • СБУ затримала колишнього "ДНРівця", який намагався влаштуватися на службу в ЗСУ
Ольга Романова
редактор
14:02, 7 червня
Надійне джерело

СБУ затримала колишнього "ДНРівця", який намагався влаштуватися на службу в ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала колишнього бойовика "ДНР", який хотів призватися на військову службу до бойового підрозділу десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Затриманий – уродженець Донеччини. У 2019 році він прийняв присягу на вірність "ДНР" і впродовж року проходив військову службу у складі одного з незаконних збройних формувань цієї терористичної організації.

Потім він транзитом через Росію в’їхав на підконтрольну українській владі територію. І наприкінці 2021 року добровільно звернувся до місцевого військкомату, щоб потрапити до ЗСУ.

СБУ затримала колишнього "ДНРівця", який намагався влаштуватися на службу в ЗСУ , фото-1

Перед тим він мав навчатися в одному з підрозділів десантно-штурмових військ поблизу Житомира. Втім, завдяки роботі СБУ на випередження, його вдалося викрити і не допустити проникнення до лав ЗСУ.

"Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності незаконного збройного формування) Кримінального кодексу. Також встановлюється справжня мета «палкого бажання» фігуранта проходити військову службу в Україні. У тому числі відстежуються зв’язки ексбойовика з псевдоспецслужбами так званої «ДНР» та ймовірність його співпраці з ними", – зазначили у спецслужбі.

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#Донеччина #ДНР #ЗСУ #СБУ
Ольга Романова
редактор
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