Важливість донесення правдивої інформації про війну

Правда – це головна перевага України над росією у цій війні і дуже важливо доносити її усіма можливими шляхами, особливо на території країни-агресора, адже цілі нашої боротьби справедливі, тому нам нема чого приховувати, немає потреби брехати чи вигадувати оманливі пояснення мотивів своїх дій.

В Україні, на відміну від росії є журналістика та вільні медіа, в росії – пропаганда і цензура, яка побудована таким чином, щоб не дати змогу правдивій інформації про стан справ всередині та зовні країни потрапити до населення росії, що може викликати невдоволення та масові акції протесту, чого дуже боїться «путінський режим».

Інформаційний фронт боротьби – донесення правди і спростування пропаганди – є надзвичайно важливим доповненням до зусиль українських захисників на фронті, адже мотивація та бойовий дух української армії та окупантів це дві великі різниці.

Журналісти підтримують волю до боротьби українського суспільства, завойовують для України підтримку міжнародної аудиторії, сіють сумніви у населення та військ держави-агресора, адже у 21 сторіччі, у час глобальних інформаційних технологій та комунікацій при всьому бажанні та намаганнях російської пропаганди, приховати правду просто неможливо.

Важливо відстояти не лише свободу і територію, але й правду про цю війну. Від роботи журналістів сьогодні залежить те, як про цю війну розповідатимуть через 10, 20, 50 років, як ця війна увійде у підручники історії, як її події будуть викладати нашим нащадкам вчителі в школах та вишах.

Правда дорого коштує: робота журналістів сповнена ризиків та небезпек, щоб здобути оперативну та правдиву інформацію журналістам часто доводиться перебувати на самісінькій передовій під обстрілами та вибухами, ризикуючи власним життям, але висвітлюючи таку потрібну суспільству правду.

За час війни російські окупанти, вбили вже 32 представника засобів масової інформації які працювали на передовій. Вічна пам'ять сміливим журналістам, які боролися за правду.





