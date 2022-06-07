15:17, 7 червня
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У Сєвєродонецьку точаться вуличні бої
Голова МВА Сєвєродонецька Олександр Стрюк розповів про безпекову ситуацію у місті станом 7 червня.
У місті все ще точаться вуличні бої, ситуація залишається складною, росіяни зосередили багато артилерії, ЗСУ роблять максимум, щоб відстояти Сєвєродонецьк.
Також почали виходити на зв'язок люди, яких депортували з Сєвєродонецька росіяни - повернутися до міста вони не можуть;
В Сєвєродонецьку залишається 10-11 тисяч населення.
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