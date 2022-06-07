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  • У Сєвєродонецьку точаться вуличні бої
Ольга Романова
редактор
15:17, 7 червня
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У Сєвєродонецьку точаться вуличні бої

Голова МВА Сєвєродонецька Олександр Стрюк  розповів про безпекову ситуацію   у місті станом 7 червня.

У місті все ще точаться вуличні бої, ситуація залишається  складною, росіяни зосередили багато артилерії, ЗСУ роблять максимум, щоб відстояти Сєвєродонецьк.

Також почали виходити на зв'язок люди, яких депортували з Сєвєродонецька росіяни - повернутися до міста вони не можуть;

В Сєвєродонецьку залишається 10-11 тисяч населення.

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#Сєвєродонецьк #Стрюк #окупанти #війна #Луганщина
Ольга Романова
редактор
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