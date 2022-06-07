Зеленський: повернення до кордонів, які ми контролювали повністю 24 лютого – це дуже серйозна тимчасова перемога

Великою і справедливою перемогою у цій війні для України стане її незалежність – це повернення наших територій, територіальної цілісності і непорушного суверенітету.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю Financial Times, інформує "НВ".

"Але на сьогодні, я вважаю, що повернення до кордонів, які ми контролювали повністю 24 лютого – це дуже серйозна тимчасова перемога. Саме тимчасова, бо повинна бути повна деокупація наших територій", – заявив глава держави.

Він додав, що перемога перш за все повинна бути на полі бою.

"Сильна, міцна ситуація на полі бою, коли ми можемо дійсно бачити наші позиції, техніку, потужна нашу силу, яка не поступається кількості російської техніки. Тому що, щоб наступати, для цього потрібно не менше в 10 раз техніки і не менше в 10 раз людей. Тому що бажання у нас більше, але техніки поки що менше. Тому ми не можемо поки що потужно просуватись уперед. Поки цього не буде – нам діяти складно. Будуть великі втрати", – наголосив президент.

Щоб уникнути ситуації глухого кута з деокупацією, повинен бути постійний інтерес Заходу в підтримці суверенітету України. Не може бути будь-яких домовленостей за спиною України. Не може бути розмов, що Україні треба послабити позиції, і що держава буде виснаженою та "зговірливою".

"Україна, держава наша, такою не буде. Ми вже втратили багато людей для того, щоб просто так віддавати наші території. Тому зі зброєю – зроузміло, політичне обʼєднання світу навколо нас і потужна санкційна політика, яка допоможе посадити РФ за стіл перемовин без ультимативної позиції з їх сторони", – підсумував президент.